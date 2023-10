Sparkasse Harburg-Buxtehude: Doppelspitze für Privatkunden im Hamburger Süden

Harburg - Mehr Zeit für persönliche Finanzberatung, schnellere Abwicklung von Serviceanliegen, Ausbau digitaler Angebote und darüber noch zufriedenere Kunden. Im Juli ist die Sparkasse Harburg-Buxtehude mit ihrem neuen Privatkundenkonzept gestartet. Neben der rein digitalen Beratung im neu geschaffenen Beratungscenter setzt die Sparkasse weiterhin auf ein umfangreiches Beratungsangebot in ihren aktuell 20 Beratungscentern und die Nähe zu den Menschen vor Ort.

In der Region „Hamburg Süd“ mit dem Hauptstandort in Harburg und dem Beratungscenter Neugraben ist dafür seit 1. Juli eine Doppelspitze verantwortlich: Regionalleiter Marcel Corsi (35) und sein Stellvertreter Tobias Schwebs (31). Sie haben die Leitung von Sophia Aßmann und Matty Neumann übernommen. Während Sophia Aßmann das neue „Beratungscenter Direkt“ aufbaut, eine rein digitale Beratungseinheit für Kunden, die nicht mehr vor Ort sind oder digital betreut werden möchten, ist Matty Neumann als Regionalleiter für die Region Buxtehude & Neu Wulmstorf zuständig.

Dass Marcel Corsi und Tobias Schwebs sich als gute Teamplayer verstehen und das Prinzip der Doppelspitze von Beginn an mit Leben füllen, ist vermutlich auf ihr gemeinsames Hobby zurückzuführen. Denn beide spielen in ihrer Freizeit aktiv Fußball. „Ein gut funktionierendes Team ist die Basis für Erfolg. Das bezieht sich nicht nur auf uns als Leiter-Duo, sondern schließt das gesamte Team an beiden Standorten ein“, betont Marcel Corsi. Erfolg zeige sich für ihn in zufriedenen Mitarbeitern und Kunden. „Wenn´s im Team stimmt, überträgt sich das auch auf die Kunden.“

Marcel Corsi und Tobias Schwebs freuen sich deshalb auch über den guten Mix aus jungen Nachwuchskräften und erfahrenen Mitarbeitern. Insgesamt zwölf kompetente Finanzberaterinnen und -berater bieten den Menschen in Harburg und Neugraben eine ganzheitliche Beratung zu ihren Finanzfragen an. „Gerade jetzt, in dieser Zeit mit vielen Unsicherheiten und immer neuen Fragen, wollen die Menschen eine solide, ehrliche Beratung. Das betrifft die Geldanlage und die Altersvorsorge ebenso wie die Baufinanzierung oder staatliche Förderungen bei energetischen Sanierungen. Genau diese wollen und können wir ihnen bei uns in der Sparkasse geben“, sagt Tobias Schwebs.

Zusätzlich zum regionalen Vertrieb stärkt die Sparkasse Harburg-Buxtehude die digitale Beratung und hat dafür das „Beratungscenter Direkt“ ins Leben gerufen. Für Sophia Aßmann hat dieses zukunftsweisende Konzept den Ausschlag dafür gegeben, ihre „geliebte Crew“ in Harburg an Marcel Corsi und Tobias Schwebs zu übergeben und mit einem neuen Team die digitale Beratung in der Sparkasse auszubauen. „Ich übergebe ein gutes Team in gute Hände und freue mich riesig auf die neue Herausforderung im Beratungscenter Direkt. Unsere Kunden sind vor Ort wie auch digital bestens versorgt“, verspricht Aßmann. cb