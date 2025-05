Featured

43.000 Euro für unfallgeschädigte Kinder: Peter Sebastian lud zum Benefiz-Event

Harburg – Viel Musik, illustre Gäste, eine tolle Location und eine große Spende für das „Gemeinnützige Jugendwerk unfallgeschädigter Kinder“: Sänger und Entertainer Peter Sebastian hat am Dienstagabend zu Scheckübergabe und Benefiz-Event in das Restaurant Eisvogel an der Harburger Wasserskianlage geladen.

Mehr als 100 Gäste folgten der Einladung zu diesem Event. Mit dabei waren unter anderem Harburgs Handelshof-Chef Jörn Sörensen, Citymanagerin Antonia Marmon und ihr Team, Thomas und Inka Soltau vom Landhaus Jägerhof, Peter und Nicole Maack von Maack Feuerschutz sowie viele weitere Unterstützer und Sponsoren der Star Pyramide, die am 30. November zum 39. Mal stattfinden wird.

Hamburgs Innensenator Andy Grote, seit vielen Jahren Schirmherr der Starpyramide, nahm gemeinsam mit Vizepolizeipräsident Mirko Streiber die Mega-Spende entgegen. Knapp 40.000 Euro waren zusammengekommen. Die Summe wurde am Abend noch durch mehrere Sponsoren auf insgesamt 43.000 Euro aufgerundet.

Nach dem offiziellen Teil ging die Party richtig los: Das Team von Eisvogel-Chef Marian Hansen verwöhnte die Gäste mit einem großen Spargel-Büfett.

Anschließend standen die musikalischen Auftritte von Tina Heeschen, dem „Goldkehlchen des Schlagers“ und Elvis-Imitator Tom Miller auf dem Programm.

Die 39. Starpyramide findet am 30. November in der Friedrich-Ebert-Halle statt. Mit dabei sind unter anderem Claudia Jung, Michael Holm, Wolfgang Trepper und Tina Heeschen, um nur einige zu nennen.

Die Karten für das Benefizkonzert sind ab nächsten Montag, 12. Mai, in der Harburg Info in der Hölertwiete 6 erhältlich. Telefon: 040/32004695.