Spendenaktion der SPD bringt 15 Kisten Lebensmittel für die Harburger Tafel

Eißendorf - 15 Kisten mit Lebensmitteln und Sachen des täglichen Bedarfs für die Harburger Tafel sammelte Mitglieder der SPD an der Eißendorfer Straße. Sie hatten sich, unterstützt von Mitarbeitern der Tafel, am Sonnabend in der Nähe des Rewe-Marktes aufgebaut und Passanten, die auf dem Weg zum Einkaufen waren, darum gebeten ein paar Sachen mehr zu kaufen, um sie dann zu spenden.

Das kam an. Neben den Sachspenden wurde auch Geld gespendet. „Am Beispiel der Tafel sehen wir, wie wichtig ehrenamtliches Engagement für unsere Gesellschaft ist. Die gesammelten Spenden helfen direkt", so Sven Hey, stellvertretender Vorsitzender der SPD Harburg-West. Wie die SPD organisieren auch andere Institutionen Spendenaktionen für die Tafel, darunter die Service-Clubs Lion oder Rotary.

Die Unterstützung ist nötig. Die Tafel hat zu kämpfen. Die Zahl der Menschen, die dort Lebensmittel wollen, wird immer größer. Gleichzeitig ist es schwerer an Spenden zu kommen. Deshalb musste bereits von der Harburger Tafel ein Aufnahmestopp verhängt werden. zv