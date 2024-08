Featured

Spendenaktion in zwei Edeka-Märkten in Harburg für die Arche

Harburg - Mit dem Verkauf von Vorratsgläsern wollen der Logistik-Unternehmer Klaus Dittkrist sowie die beiden Edeka-Chefs Tadeusz Chmielewski und Martin Ziegler das Kinderprojekt Die Arche unterstützen. Der Clou: wer solche Vorratsgläser kauft, bekommt sie nicht nur zu einem ordentlichen Preis. Man kann auch noch tolle Preise gewinnen.

Jeder Käufer nimmt an einer Verlosung teil. Dabei gibt es jede Menge Preise, wie Eintrittskarten ins Miniatur Wunderland, Dom-Gutscheine, Hafenrundfahrten, ein Wochenende an der See, Eintrittskarten für das Konzert des Heaven Can Wait Chor am 5. September im Hamburger Stadtpark oder einen Rundflug. Über 100 Gutscheine warten auf Gewinner. Die Chancen sind gut. Rund zehn Prozent der Käufer erwartet ein Preis. Pro 100 verkaufter Sets gibt es vier der Top-Gewinne.

Die Gläser gibt es in den Edeka-Märkten im im Binnenhafen am Veritaskai und im Marktkauf Center. Die Aktion läuft bis September.

Von jedem verkauften Set gegen vier Euro an das Projekt Die Arche, die sich um Kinder aus sozialen Brennpunkten, in Harburg seit 2020 im Phoenix-Viertel, kümmert. Die Einrichtung bietet Freizeitangebote, Lern- und Sprachförderung oder ein Abendessen. zv