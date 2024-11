Featured

St. Martinsumzug der Katholischen Schule: Pferde, Kapelle und 500 Teilnehmer

Harburg – Für die Kinder der Katholischen Schule in Harburg ist der Martinstag traditionell etwas Besonderes: Mit einem großen St. Martinsumzug wurde am Montagabend, 11. November, wurde an Bischof Martin erinnert, der als Wohltäter gilt.

Der Martinstag erinnert an den im November 397 gestorbenen Bischof Martin von Tours, der Kranke geheilt haben soll und als Wohltäter gilt. Am 11. November jeden Jahres laden Gemeinden, Kindergärten und Schulen zum „Laternegehen“ oder der katholischen Tradition folgend zum Sankt-Martinsumzug ein.

Rund 500 Teilnehmer kamen in diesem Jahr auf dem Hof des Niels-Stensen-Gymnasiums im Göhlbachtal zusammen. Nach einer kurzen Andacht zog der bunte Lindwurm aus leuchtenden Laternen durch das Göhlbachtal.

Angeführt wurden sie dieses Jahr gleich von zwei Martinspferden (Foto) und eine Blaskapelle spielte St.-Martinslieder. Besonders schön war das Bild am Lohmühlenteich, wo sich in der Dunkelheit die Laternen im Wasser widerspiegelten.

Als Erinnerung an die Taufe wurden die Teilnehmer von Pfarrer Alexander Görke mit einem Tropfen kirchlichen Segen bedacht. Richtig familiär wurde es schließlich auf dem Kirchplatz vor St. Maria, wo alle Teilnehmer mit Hot Dogs, Punsch, romantischem Feuer und den traditionellen Martinsganskeksen versorgt wurden.

Wer Interesse hat, sein Kind an der Katholischen Schule anzumelden: Derzeit laufen wieder die Anmeldungen für die Vorschüler und ersten Klassen. Weitere Infos gibt es auf der Homepage der Schule unter www.katholischeschuleharburg.de