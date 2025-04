Featured

StS Fischbek-Falkenberg: Drei neue Rennräder für das Triathlon-Team

Neugraben – Drei neue Rennräder und strahlende Kinderaugen sorgten bei der Übergabe der Sportgeräte an der StS Fischbek-Falkenberg für gute Stimmung. Die Peter-Mählmann-Stiftung der HASPA ermöglichte mit ihren Fördergeldern in Höhe von 3000 Euro die Anschaffung der Rennräder für das immer größer werdende Triathlon-Team der Schule.

Filialleiter Andreas Kurth und sein Stellvertreter Julian Schildt kamen persönlich an den Falkenberg, um dem Schulverein und dem Tri-Team die Räder zu übergeben. Auch Schulleiterin Ute Gold-Peeck nutze die Gelegenheit der Stiftung für ihre Unterstützung zu danken.

Eleni Dehning und Mathilda Limberg nahmen die Räder für die Nachwuchstriathleten entgegen. Viertklässlerin Eleni wird auf dem neuen Rennrad bereits am 24. Mai in Brunsbüttel ihren ersten großen Triathlon bestreiten. Sie ist eine von insgesamt sieben Viertklässlern, die im kommenden Jahr im Triathlon-Profil in den Sportklassen der Partnerschule des Nachwuchsleistungssports aktiv sein werden.

Mit 40 Schülern und Jugendlichen im Nachwuchsbereich ist das erst vor sechs Jahren durch den Profilverantwortlichen Martin Schulz gegründete Triathlon-Team der StS Fischbek-Falkenberg inzwischen das größte Wettkampfteam der Hansestadt. In der Hamburger Vereinslandschaft für die HNT-Triathlon unterwegs, gewannen die FiFa-Kids im vergangenen Jahr überlegen die Teamwertung und holten zahlreiche Medaillen in den Einzelwertungen.

Drei Athleten sind inzwischen auch auf nationaler Ebene am Start, mit Robert Harcenko klopft einer von ihnen an die Tür zur nationalen Spitze an. „Wir haben eine wirklich rasante Entwicklung genommen. Da wir weder als Schule noch als Verein immer wieder derartig große Anschaffungen machen können, ist die Unterstützung der Peter-Mählmann-Stiftung für das Team von großer Bedeutung“, erklärte Martin Schulz.