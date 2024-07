Featured

Summertime-Music in der Helms-Lounge: Charity-Event der Lions fürs Kennedy-Haus

Harburg – Nach der erfolgreichen Rückkehr der Summertime-Musik im vorigen Jahr, findet das Charity-Event auch in diesem Jahr statt: Am Sonnabend, 20. Juli, veranstaltet der Lions-Club Hamburg-Harburger Berge den unterhaltsamen Abend für den guten Zweck in der Helms-Lounge am Museumsplatz in Harburg.

Los geht’s um 18 Uhr, der Einlass beginnt um 17 Uhr. Der Erlös kommt dem Kinderzentrum Kennedy Haus im Phoenix-Viertel zugute. Im Vorjahr kamen wie berichtet 3000 Euro durch Eintritt und Spenden zusammen.

Gleich zwei bekannte Bands werden auf der Bühne stehen: Die „Homefield Stompers“ spielen Dixieland, Swing und Blues. Die Band „Skiffle Track“ heizt mit Skiffle und Folk, auch mal jazzig oder rockig ein. Die Helms-Lounge verwöhnt die Gäste mit herzhaftem vom Grill & rustikalen Leckereien.

Die Karten sind im Vorverkauf zum Preis von 20 Euro in der Harburg-Info in der Hölertwiete 6 oder an der Abendkasse erhältlich.