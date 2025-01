Featured

Super Wochenend-Wetter bescherte uns traumhafte Sonnenuntergänge

Harburg – Gefühlt war es in den letzten Wochen eigentlich fast ständig dunkel. Die Sonne ließ sich so gut wie nie blicken. Doch an diesem Wochenende zeigte sie sich endlich wieder am Himmel. Und das fast ununterbrochen.

Zwei Tage lang gab es eisige Temperaturen und Sonne Satt in Harburg Stadt und Land. Spaziergänger und Sportler lockte es nach langer Zeit endlich mal wieder nach draußen.

Zudem bescherte uns das wunderbare Winterwetter traumhafte Sonnenuntergänge, wie am Sonntag auf einem Feldweg bei Vahrendorf (Foto).

Auch heute zeigt sich die Sonne mehrere Stunden am Himmel. Die Temperaturen bleiben im frostigen Bereich. Wer kann, sollte heute noch einmal Sonne tanken, denn Dienstag und in den nächsten Tagen bleibt es trüb.