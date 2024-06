Featured

Suppenklänge im Stellwerk: Benefizkonzert für die SüdSuppe

Harburg – Jeden Sonnabend öffnet die SüdSuppe ihre Pforten in der St. Johannis Kirche in Harburg ihre Pforten, um eine kostenlose Suppe an bedürftige Menschen auszugeben. Um das Projekt zu unterstützen, findet am Sonnabend, 29. Juni, im Stellwerk Harburg im Harburger Bahnhof zum zweiten Mal eine Benefizveranstaltung zu Gunsten der SüdSuppe statt.

Der Eintritt zum Event mit dem Namen „Suppenklänge“ ist frei, Spenden sind aber auf jeden Fall erwünscht. Los geht’s um 19 Uhr. Das Line-Up des Abends: Working Advocates, Drachenflug, The Menace of Tyranny, Cedric Saga und Qukser.

Alles begann mit der Idee, etwas für die Menschen in Harburg zu tun. Denn die derzeitige Situation macht vielen zu schaffen: Die Lebensmittel- und Energiepreise steigen und es gibt viele Menschen ohne Obdach. Aber auch Einsamkeit ist gerade durch Corona ein großes Thema geworden.

Der Bedarf an Suppenküchen im Hamburger Süden ist daher hoch, doch es gibt nur wenige bisher, die die Nachfrage abdecken können – gerade am Wochenende.

Daher hat Sabine Rudolph die „SüdSuppe“ ins Leben gerufen. Seit März 2023 wird nun jeden Samstag in den Räumen der St. Johannis Kirche, Bremer Straße 9, von einem kleinen Team eine warme Mahlzeit zubereitet, die kostenlos von 12 bis 14 Uhr an die Gäste verteilt wird.