Feiertag am 1. Mai: Müllabfuhr kommt einen Tag später als üblich

Harburg - Der Wonnemonat Mai lockt üblicherweise nicht nur mit frühlingshaften Temperaturen und wunderschöner Blumenpracht, sondern auch mit mindestens zwei Feiertagen, an dem es zu Einschränkungen bei der Müllabfuhr kommt.

Den Auftakt macht der Tag der Arbeit am Donnerstag, 1. Mai. An gesetzlichen Feiertagen haben auch die Kollegen von der Müllabfuhr frei. Daher verschieben sich die Leerungen danach auf einen Tag später. Für Freitag wird demensprechend am Sonnabend abgeholt.

Betroffen sind die Abfuhren für die schwarze Restmüll-, grüne Bio- und blaue Papiertonne sowie für die gelben Wertstofftonnen und -säcke. Die zwölf Recyclinghöfe bleiben am Feiertag geschlossen.