Tag des offenen Denkmals: Historische Barkassenfahrten waren der Publikumsmagnet

Harburg – Bei bestem Sommerwetter genossen viele Harburger am Sonntag den Tag des offenen Denkmals im Harburger Binnenhafen. Viele historische Gebäude, wie der Speicher am Kaufhauskanal oder das Kontor- und Wohnhaus mit der Kulturwerkstatt, konnten besichtigt werden. Bereits am Freitag öffnete das Harburger Rathaus seine Pforten für mehrere Führungen.

Rund um den Blauen Werftkaran am Lotsekai gab es Sonntag ein vielfältiges Programm mit Musik und Kunst. Unter anderem gab es eine Fotoausstellung, einen Hafentalk und man konnte dem Stadtmaler Ralf Schwinge bei der Arbeit über die Schulter blicken.

Die Attraktion des Tages waren allerdings wieder die vom Harburger Museumshafen organisierten Barkassenfahrten „wie vor 100 Jahren“: Die Barkasse „Hansa III“ (Foto) pendelte zwischen dem Hamburger Hafen und dem Binnenhafen drei Mal hin und her: Die sechs angebotenen Fahrten waren komplett ausverkauft.

Auch die Barkessen-Rundfahrten durch den Binnenhafen waren sehr gefragt: Mit der Barkasse Jan konnte Harburgs Keimzelle vom Wasser in Augenschein genommen werden. Beide Schiffe legten dieses Jahr direkt am Anleger am Blauen Kran an und ab.