Techno-Party im Stadtpark: Fette Beats waren in mehreren Teilen Harburgs zu hören

Harburg – Fette Beats waren am Sonnabend in mehreren Teilen Harburgs zu hören. Der Grund: Einmal im Jahr verwandelt sich die Freilicht-Bühne zum Mekka vieler Techno-Musik-Fans aus nah und fern. Am Sonnabend fand unter dem Titel „13 Jahre Tekkno ist Grün Open Air“ die Tanzveranstaltung im Harburger Stadtpark statt.

Der Rave in Harburg auf der Freilichtbühne ist mittlerweile die letzte Techno-Open-Air in Hamburg, die noch mit einer Genehmigung in einem öffentlichen Park stattfindet.

Die Party begann bereits am Nachmittag um 15 Uhr. Per Auflage war geregelt, dass die Musik erst ab 17 Uhr „voll aufgedreht“ wird. „Ab 17 Uhr werden die Regler und auch die BPM (Beats Per Minute) dann wieder voll nach oben geschoben!“, heißt es auf der Veranstaltungs-Website.

Und das war in mehreren Teilen Harburgs nicht zu überhören. Die Kommentare in den Sozialen Medien darüber waren geteilter Meinung und reichten von „Endlich mal was los in Harburg“ bis „Einfach nur nervig“.

Um 23 Uhr sollte die Party vorbei sein. So war es angekündigt - und so passierte es auch: Ab 23 Uhr waren keine Beats in Harburg mehr zu hören.