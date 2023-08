In Meckelfeld gibt es jetzt eine Tiertafel: Heute war der erste Tag im Helbachhaus

Meckelfeld – „Not darf alte Freunde nicht trennen“, deshalb bietet die Tiertafel den Tierhaltern im Landkreis Harburg die einen Leistungsbescheid für staatliche Unterstützung oder einen entsprechenden Rentenbescheid vorlegen, Hilfe bei der Versorgung ihrer Haustiere an. Ab sofort gibt auch für Tierbesitzer, die in Seevetal leben und bedürftig sind, die Möglichkeit, die Tiertafel in Anspruch zu nehmen.

Die Tiertafel ist seit 14 Jahren eine an mehreren Orten zu finden. Sie ist eine wichtige Unterstützung: Die Tiertafel Nordheide gibt Futterspenden an Menschen heraus, die nicht genug Geld haben, um ihre Hunde, Katzen und andere Haustiere ausreichend zu versorgen. Ebenso wie die Tafeln für Lebensmittel sind auch die Tiertafeln auf Spenden angewiesen.

Am heutigen Freitag wurde die Tiertafel Seevetal zum ersten Mal geöffnet. Einmal im Monat findet von 10.30 bis 12 Uhr die Ausgabe von Tiernahrung im Helbachhaus statt. Initiiert werden die Tiertafeln vom Verein Besitzerhunde.

Als Ausgabestelle im Helbachhaus an der Bürgermeister-Heitmann-Straße dient die ehemalige Garderobe. Die Räumlichkeiten werden von der Gemeinde Seevetal für einen symbolischen Nutzungsbetrag zur Verfügung gestellt.

Zur Eröffnung waren neben den ehrenamtlichen Helfern auch Seevetals Bürgermeisterin Emily Weede, die Ehrenamtsbeauftragte Sabine Strate, die erste Vorsitzende des Vereins Besitzerhunde e.V. Christine Boll und als weiteres Vorstandmitglied Peter Boll dabei.

Die Besucher der Tiertafel erhalten gespendetes Futter für 14 Tage und bei Bedarf Tierzubehör. Am ersten Tag kamen fünf Kunden vorbei, die Futter für insgesamt 11 Tiere benötigten. „Wir rechnen auf jeden Fall mit vielen weiteren Kunden, wenn sich die Tiertafel in Seevetal herumgesprochen hat“, sagt Christine Boll.

Damit eine gerechte Verteilung gelingt, gelten klare Regeln für die Zulassung zur Tiertafel und die Art der Spenden. Wer das Angebot nutzen will, muss sich anmelden und durch einen entsprechenden Leistungs- oder Rentenbescheid seine Bedürftigkeit nachweisen.

In Zukunft soll es das Angebot einmal monatlich in Seevetal geben, jeweils am dritten Freitag im Monat von 10.30 Uhr bis 12 Uhr. Neukunden müssen sich vor der Ausgabe unter Telefon 04188/888924 anmelden. Weitere Informationen zum Verein, der Tiertafel, der Möglichkeit zu spenden und den Terminen an den verschiedenen Standorten gibt es auf www.besitzerhunde.de