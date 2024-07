Featured

Trauer bei Bäcker Becker: Horst Schacht im Alter von 89 Jahren gestorben

Harburg – Trauer bei Bäcker Becker: Der langjährige Bäckermeister Horst Schacht ist im Alter von 89 Jahren verstorben. Die Trauerfeier findet am heutigen Dienstag im engsten Kreis auf dem Harburger Friedhof statt.

„Mit Horst Schacht verlieren wir einen ebenso exzellenten wie leidenschaftlichen Bäckermeister. Unser Mitgefühl ist bei seiner Frau Helga“, sagte Peter Becker, der mit Horst Schacht viele Jahre ein freundschaftliches Verhältnis, auch über die Backstube hinaus, führte.

Horst Schacht war seit 1. April 1959 der erste Geselle, als Gertrud und Walter Becker die Bäckerei Körber am Ehestorfer Weg 105, übernommen hatten. Hier lernte er auch seine spätere Ehefrau Helga kennen, die im Verkauf arbeitete.

Er absolvierte die Meisterschule in Reinbek erfolgreich mit der Prüfung zum Bäckermeister vor der Handwerkskammer Hamburg.

Einige Jahre später übernahm er mit seiner ebenfalls sehr engagierten Frau Helga eine Bäckerei im Raum Stade.

Doch im Jahr 1970 zog es sie wieder in die alte Heimat: Sie entschieden sich dazu, wieder zu Bäcker Becker zurückzukommen.

Peter Becker: „Für Bäcker Becker war das wie ein Lottogewinn: Horst Schacht als Meister in der Produktion und Helga Schacht als erste Kraft im Verkauf. Das funktionierte sehr gut.“

Bis zu seinem Ruhestand war er mit seiner Kompetenz ein Garant für die erstklassige Qualität der Backwaren. Aber auch nach seinem Renteneintritt behielt er seine Leidenschaft für das Backen.

„Bis vor wenigen Jahren war er regelmäßig in der Bäckerei im Rahmen eines geringfügigen Arbeitsverhältnisses beschäftigt. Bis vor zwei Jahren war sein Privileg in der Vorweihnachtszeit seine Erfahrung beim Keksbacken einzubringen.

Jedes Jahr war das Anfertigen der Advents-Häuser aus Lebkuchen sein Highlight. Jedes Jahr wurden diese Lebkuchenhäuser in den Schaufenstern von den Kunden bewundert und geliebt.