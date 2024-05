Umwelt-Säue schlugen wieder zu: Illegale Müll-Entsorgung im Forst Appelbüttel

Appelbüttel – Was für eine Sauerei: Auf dem Waldparkplatz am Eißendorfer Waldweg im Forst Appelbüttel haben die Umweltsäue mal wieder zugeschlagen: Am Wochenende, vermutlich in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag haben unbekannte Täter ein gutes Dutzend schwarzer Müllsäcke auf dem bei Wanderern und Ausflüglern sehr beliebten Parkplatz mitten im Landschaftsschutzgebiet entsorgt.

Einige der Säcke sind offen und der Inhalt verteilt sich auf dem Parkplatz. Vermutlich handelt es sich bei dem Inhalt um altes Dämmmaterial. Traurig: Um die Kosten für die Entsorgung auf dem Recyclinghof zu sparen, entsorgte man den Abfall einfach im Wald.

Den Arbeitsaufwand und die Kosten für die Entsorgung, die bereits vorgenommen wurde, müssen jetzt andere bezahlen. Ein Kavaliersdelikt ist so etwas auf jeden Fall nicht. Wer bei dieser Art der Ordnungswidrigkeit erwischt wird, muss mit mindestens 250 Euro Bußgeld rechnen. "Die Höhe des Bußgeldes für diese Ordnungswidrigkeit wird nach dem einheitlichen Bußgeldkatalog der Bezirksämter festgelegt. Die Bemessungsgrundlage richtet sich nach Art und Menge der illegalen Müllerablagerung", so das Bezirksamt.

Hinweise auf den Täter konnten leider nicht sichergestellt werden. Die Entsorgung geht zu Lasten des Budgets der Revierförsterei Eißendorf. Dieses Geld steht an anderer Stelle nicht mehr für die tägliche Arbeiten der Försterei zur Verfügung. Da es sich um Waldfläche handelt ist die Stadtreinigung nicht zuständig. (cb)