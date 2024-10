Featured

Helfer beim Entenrennen: ELS-Schüler erhalten Zertifikate und Spende

Harburg – Beim Entenrennen des Rotary Clubs Hamburg-Harburg, das dieses Jahr zum 14. Mal im Sommer auf der Außenmühle stattfand, sind sie die unverzichtbaren Helfer im Hintergrund: Die Schüler der jeweils achten Klasse der Elisabeth Lange Schule (ELS) unterstützen die Rotarier beim Losverkauf, bei den Spielen der Kinder und packen da an, wo Hilfe gebraucht wird.

Bereits zum elften Mal unterstützten die Achtklässler in diesem Jahr das Entenrennen. Dieser Einsatz wurde auch in diesem Jahr belohnt: Die Rotarier Michael Witthöft, Lühr Weber, Heinz Lüers und Club-Präsident Udo Stein statteten der ELS am Ehestorfer Weg einen Besuch ab.

Mit dabei hatten sie 750 Euro für die Klassenkasse und individuelle Bescheinigungen über den sozialen Einsatz beim Entenrennen, die an die Schüler der 8c und ihre Klassenlehrerin Berni Frank übergeben wurden.

"Diese Bescheinigungen über das soziale Engagement machen sich sehr gut in der Bewerbungsmappe, wenn man sich um ein Praktikum oder einen Ausbildungsplatz bewirbt", sagte Michael Witthöft bei der Übergabe.

Wofür die Spende der Rotarier verwendet wird, weiß Klassenlehrerin Berni Frank: Ein Teil des Geldes fließt in den nächsten Klassen-Ausflug. Außerdem sollen neue Bücher für die Lesezeit der Klasse sowie Bastelmaterialien gekauft werden.