Veloroute 10: Teilstück des Radschnellwegs im Binnenhafen fertig

Harburg – Breit, glatt und sicher: Hamburgs erster urbaner Radschnellweg ist fertig – zumindest der erste Teilabschnitt im Harburger Binnenhafen. Die Bauarbeiten für den Ausbau der Veloroute 10 in der Blohmstraße und im westlichen Bereich der Straße Kanalplatz sind abgeschlossen richtungsweisend als 4 Meter breiter Zweirichtungsradweg nach Radschnellwegstandard.

Um diesen ersten urbanen Radschnellweg im Binnenhafen zu realisieren, waren neben dem Umbau des gesamten Straßenraumes außerdem die Neuerstellung von Bushaltestellen sowie aufwändige Leitungsarbeiten im gesamten Straßenraum notwendig. Entstanden ist ebenfalls ein 2 Meter breiter Grünstreifen mit neu gepflanzten Bäumen, der den Radverkehr vom Fußgängerbereich trennt und auf diese Weise mehr Platz, Komfort und Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden schafft.

„An dem ersten, fertig gestellten innerstädtischen Stück Radschnellweg in Hamburg wird deutlich: Wir setzen die Mobilitätswende auch in der äußeren Stadt um. Im Harburger Binnenhafen ist auf den ersten 450 Metern ein Zweirichtungsradweg entstanden, wie ihn sich die Menschen wünschen: Komfortabel asphaltiert, mit ausreichend Platz und mit einer klaren Trennung vom Fuß- und Kfz-Verkehr. Damit erhöht sich auch gleichzeitig der Komfort für die Fußgängerinnen und Fußgänger an dieser Stelle maßgeblich“, sagt Anjes Tjarks, Senator für Verkehr und Mobilitätswende.

Außerdem betont der Senator: "Auf dem Grünstreifen zwischen Gehweg und Radweg wurden 30 Bäume gepflanzt, sechs straßenbegleitend – auch das zahlt auf die Aufenthaltsqualität ein. Die Maßnahmen sind eng mit denen am Doppelknoten/ZOB sowie mit dem Knoten Hannoversche Straße / Neuländer Straße abgestimmt. Ziel ist es, die Veloroute 10 durch den Harburger Binnenhafen bis Ende des kommenden Sommers fertigzustellen und damit die Radwegeverbindung zwischen Harburg und der Hamburger City weiter zu verbessern."

Und der Ausbau der Veloroute 10 im Binnenhafen geht weiter: Seit Sommer 2021 werden im Veritaskai umfangreiche Straßen- und Leitungsbauarbeiten durchgeführt (Foto unten), mit dem Ziel bis Mitte August 2022 die Veloroute 10 durch den Harburger Binnenhafen fertigzustellen. (cb){image}