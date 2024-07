Featured

Veranstalter sind zufrieden: Sommer im Park lockte 5000 Besucher an die Freilichtbühne

Harburg – Mit dem fulminanten Konzert der Blues-Legende Abi Wallenstein gab es am Sonntag einen musikalischen Leckerbissen auf der Freilichtbühne beim Sommer im Park. Noch einmal strömten mehr als 400 Besucher vor die Open-Air-Bühne, um den "Vater der Hamburger Bluesszene", live zu erleben. Und sie wurden nicht enttäuscht: Gemeinsam mit seinen drei Musikern zündete er ein musikalisches Feuerwerk.

Bereits am Sonnabend verwandelte sich die Freilichtbühne beim Glitter Gewitter in eine Open-Air-Disco. Das Motto am Sonnabend lautete „Tanzen im Park“.

Die Veranstalter sind mit der siebten Auflage vom Sommer im Park sehr zufrieden: Das Kulturevent „Sommer im Park“ war ein großer Erfolg. Rund 5000 Besucher, so die Veranstalter, lockte das Spektakel in diesem Vom 23. bis zum 28. Juli belebten Musik, Kunst, Ferienprogramm, Theater, Tanz und viele glückliche Gesichter die Harburger Freilichtbühne.

"Das Programm lockte sowohl Harburger als auch Besucher aus ganz Hamburg und dem Umland bei wechselhaftem Sommerwetter runter von der Couch und rein in den Harburger Stadtpark", sagt Antonia Marmon.

Der Harburg Marketing e.V. organisierte dieses Event gemeinsam mit dem Knust Hamburg, dem Stellwerk Hamburg und Marias Ballroom. Das „Theater im Park“ des Miskatonic Theaters wurde ganzheitlich in das Event „Sommer im Park“ integriert.

„Herzlichen Dank an alle Besucher, die mit uns dieses Fest gefeiert haben. Dank Euch können wir Künstlern eine Bühne geben, können den Bürgern Harburgs und Hamburgs eines unserer schönsten Ausflugsziele im festlichen Gewand zeigen und unsere Vielfalt und Gemeinschaft stärken. Ein großer Dank auch an alle Sponsoren, Partner, Mitarbeiter und Dienstleister für die großartige Unterstützung und die Möglichkeit die Bühne zu bespielen“, sagte Antonia Marmon, Geschäftsführerin des Harburg Marketing, und ergänzt: „Für Sommer im Park 2025 bestellen wir schon jetzt gutes Wetter.“