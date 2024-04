Vogelgrippe: Kiekeberg-Museum "bis auf weiteres" geschlossen

Ehestorf - Das Freilichtmuseum am Kiekeberg muss vorübergehend schließen. Der Grund: Bei Geflügel des Freilichtmuseums in Ehestorf wurde die Vogelgrippe nachgewiesen. So teilten es der Landkreis Harburg und das Museum heute übereinstimmend mit.

"Verdacht auf Ausbruch der Vogelgrippe im Freilichtmuseum am Kiekeberg Kreisveterinäramt verhängt umfangreiche Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung: Sperrung der Anlage / Strenge Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen Dringender Verdacht auf Ausbruch der Vogelgrippe (Aviäre Influenza) im Freilichtmuseum am Kiekeberg in Rosengarten-Ehestorf. Betroffen sind die insgesamt rund 50 Enten, Gänse und Hühner, die das Museum hält", heißt es in der Mitteilung.

Nachdem das LAVES (Landesamt für Verbraucherschutz und Lebenssicherheit) dem Kreisveterinäramt heute mitgeteilt hat, dass die eingeschickten Proben positiv auf das H5-Virus getestet worden sind, wurde sofort die Sperrung der Tierhaltung und die Schließung des Freilichtmuseums am Kiekeberg angeordnet.

Das Friedrich-Löffler-Institut (FLI) ermittelt nun voraussichtlich bis morgen per Sequenzierung, welcher Virus-Subtyp vorliegt. Um eine weitere Ausbreitung des Virus auf weitere Geflügelbetriebe in der Region zu unterbinden, wurden zunächst strenge Desinfektions- und Hygienemaßnahmen angeordnet, die vom Kreisveterinäramt eng überwacht werden. Der Kiekeberg muss bis auf weiteres geschlossen bleiben, um eine erfolgreiche Tierseuchenbekämpfung möglich zu machen. (cb){image}