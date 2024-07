Featured

Viele Engagierte, ein Ziel: Nachbarschaftsfest in der DRK-Unterkunft Am Röhricht

Neugraben - Viele Engagierte, ein Ziel – und dann auch noch Sonnenschein: Beim Nachbarschaftsfest auf dem Gelände der DRK-Folgeunterkunft Am Röhricht in Neugraben-Fischbek waren alle auf den Beinen, die sich für ein besseres Kennenlernen der Anwohner im Neubaugebiet Am Vogelkamp einsetzen. Es wurde ein aktiver und harmonischer Nachmittag.

Organisiert hatte das Fest das DRK-Team, das im Stadtteil mit verschiedenen Projekten aktiv ist und auch die dortige Wohnunterkunft für Geflüchtete betreibt. Bis zu 600 Menschen, überwiegend Familien, leben hier. Auf dem Gelände stehen 25 Wohnhäuser sowie drei Verwaltungs- und Gemeinschaftsgebäude.

Zwischen diesen Häusern und auf den Grünflächen drum herum gab es beim Fest viele Angebote, es unterstützten die DRK-Elternlotsen, das Stadtteilbüro steg, In Via e.V., Kulturwohnzimmer und das DRK Projekt Aufsuchende Väter- und Männerarbeit. Der TV-Fischbek hatte einen „Menschenkicker“ aufgestellt, in dem Einige vor Lachen umfielen.

Direkt daneben waren die Falkenflitzer mit ihrem Spielmobil vorgefahren. Die Aktiven von „Willkommen in Süderelbe“ präsentierten ein meterlanges Küchenbuffet. Der Grill lief heiß, währen die Kids beim Schminken, an der Bastelstation oder beim Henna-Tattoo-Stand warteten. Einrichtungsleiterin Amel Ben Lazreg: „Es war toll. Unser Dank geht an alle Gäste und Helfenden, die uns ihre Zeit geschenkt haben.“

Finanziell unterstützt wurde das Event von den Lokalen Partnerschaften und vom Sozialraumteam Süderelbe.