Von Techno-Party bis SUP-Regatta: Leinen los zum 23. Binnenhafenfest

Harburg – Nur noch wenige Stunden, dann ist es so weit: Das 23. Harburger Binnenhafenfest kann beginnen: Von Freitagabend um 18 Uhr bis Sonntag, 18 Uhr läuft rund um dem Kanalplatz und Lotsekai ein buntes Familienfest. Schiffs-Liebhabern, Musikfans und Familien mit Kindern wird einiges geboten.

Auf dem Wasser können Museumsschiffe, Segelschiffe und Einsatzboote von Zoll und Polizei besichtigt werden. Der Öko-Segler „Avontuur“ macht fest und auf der „Sea Eye 1“ wird über die Seenotrettung im Mittelmeer informiert. Der riesige SAUGER IV zeigt seine Maschinen und Sauganlagen.

Wie jedes Jahr gibt es kostenlose Hafenrundfahrten für alle Besucher. Unter anderem freuen sich der Besanewer „Johanna“, der Lotsenversetzer „Marxen“, mehrere Festmacherboote sowie ein Helgoländer Börteboot auf die Gäste. Es sind rund 10 Rundfahrtschiffe im Einsatz.

Erstmalig wird auf dem Binnenhafenfest eine SUP-Regatta (Sonntag, 14 Uhr) ausgetragen. Bewohner der Schlossinsel zeigen ihre Geschicklichkeit auf dem Stand Up Paddle. Studenten der TUHH treten mit einem Tretboot gegen die Ruderer vom Sportverein Grün-Weiß Harburg an. Taucher der DLRG zeigen live im Wasser ihr Können.

Das maritime Programm beginnt am Samstag um 13 Uhr mit einer großen Einlaufparade aller teilnehmenden Schiffe. Eine Stunde lang gibt es Musik und Infos über die Schiffe und Boote im Hafen.

An Land beginnt das Musikprogramm bereits am Freitagabend um 18 Uhr mit einem großen Rockspektakel auf dem Kanalplatz Ost. Mit dabei sind etwa „Kissin time – Kiss Tribute“ und „Purple – Deep Purple Tribut“.

Am Sonnabend und Sonntag treten dann auf der großen Bühne Kanalplatz Ost sowie auf der Waggonbühne/Lotsekai und der Containerbühne/Moorburg Art e.V. am Wilden Wäldchen 30 verschiedene Bands auf. Am Start sind unter anderem Frollein Motte, Nordward Ho, Rapper Lasko, Celtic Cowboys, Appletwon Washboard Worms, Makatumbe, Soltoros, Betty Ford Houseband, Jan Schröder, Werner Pfeifer und die Hafenbande, Manja und Maria, Reinhard Wilckens, Guido Plüschke, Die Tüdelband, Pat Fritz, Babanda und last but not least die Kekso and Tery Kafo Band.

Am Samstagabend ab 18 Uhr beenden die beiden kleinen Bühnen ihr Programm. Dann geht es auf der großen Bühne Kanalplatz noch bis Mitternacht mit Live-Musik weiter. Hinzu kommt ein neuer Programmpunkt: Neben dem gelben Kulturkran am Lotsekai legen am Samstagabend DJs aus St. Pauli für einen „Chill out Rave“ auf. Nonstop Music zum Abtanzen von 19 bis 24 Uhr.

Für Essen und Trinken gibt es an Land eine große Auswahl an Ständen und Gastrohütten. Von der Grillwurst bis zum Crepes wird alles geboten, was zu einem Familienfest gehört. Hinzu kommen mehrere Bierstände und der Stand einer Brauerei.

Hinzu kommen zahlreiche Vereinsstände, die ebenfalls Speisen anbieten. Sogar auf einigen Museumsschiffen werden Kaffee und Kuchen angeboten.

Das Familienprogramm auf dem Land wird von zahlreichen Vereinen gestaltet. Der HTB bietet ein Sportprogramm und Mitmachspiele für Kinder an. Die Geschichtswerkstatt zeigt historische Spiele, die ausprobiert werden können. Bei Kaliope am Wilden Wäldchen können Kinder basteln und malen. Dort gibt es auch eine Pfadfinderjurte mit einer Feuerstelle und Stockbrotgrillen. Der Kulturkiosk Blohmstraße verkauft Limo und kleine Kunstwerke. Am nördlichen Ende an der Zitadellenstraße gibt es einen Telekran-Parcour für Kinder.

Außerdem veranstaltet die KulturWerkstatt wieder ihre beliebte Stempelregatta für Kinder, die mit kleinen Geschenken belohnt werden.