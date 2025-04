Featured

Vortrag zum Fahrradland Niederlande: Warum das Radfahren dort ganz anders ist

Harburg – Die Niederlande gelten als das ultimative Fahrradland. Für rund 36 Prozent der Bevölkerung ist es das Verkehrsmittel Nummer 1.

Doch warum ist das Radfahren bei unseren westlichen Nachbarn so ganz anders, und wie ist es dazu gekommen? Dieser Frage soll am Mittwoch, 9. April in der Bücherhalle Harburg nachgegangen werden.

Veranstaltet wird der rund zweistündige Vortrag von der Bezirksgruppe Harburg im ADFC Hamburg. Beginn in der Bücherhalle in der Eddelbüttelstraße ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.

Der enthusiastische Radfahrer und Reiseradler Jürgen Becker berichtet in einem mutmachenden, unterhaltsamen Vortrag mit vielen Bildern über Lebensqualität und ein ganz besonderes Verhältnis zum Verkehrsmittel Fahrrad.

Der kurzweilige Vortrag basiert auf Reiseerfahrungen und zahlreichen Gesprächen, unter anderem mit Mitarbeitern der Dutch Cycling Embassy aus Utrecht. Im Anschluss gibt es ausreichend Zeit für Fragen, Erfahrungsaustausch und Diskussionen.

Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung unter gebeten unter harburg@hamburg.adfc.de gebeten. Interessierte können aber auch spontan und ohne Anmeldung zum Vortrag kommen.