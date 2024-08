Featured

Weißes Dinner: Sonnabend steigt das beliebte Event an der Außenmühle

Harburg – In wenigen Tagen verwandelt sich das Ufer der Außenmühle in ein ganz besonderes "Open-Air-Restaurant“: Bereits zum 11. Mal findet am Sonnabend, 31. August das Weiße Dinner im Harburger Stadtpark statt. Los geht’s um 17 Uhr, der Aufbau beginnt um 16 Uhr. Organisiert wird das Weiße Event vom Harburg Marketing mit Unterstützung vom Eisenbahnbauverein Harburg.

Die Teilnahme ist kostenlos und steht allen offen, die Lust und Zeit haben – jeder ist willkommen.

Weiße Kleidung ist Pflicht. Teilnehmer sollten einen gefüllten Picknickkorb, Tische mit weißen Tischdecken und Stühlen oder weiße Picknickdecken sowie Besteck und Geschirr mitbringen. Es wird darum gebeten, auf Einweggeschirr und -besteck zu verzichten.

„Alles Weitere ist der Kreativität der Gäste überlassen: Kerzenleuchter, Blumen oder weiße Dekoration – alles, was der Stimmung dient, ist gern gesehen. Je kreativer, desto schöner“, sagt Citmanagerin Antonia Marmon und fügt hinzu: „Auch die Hamburger Sparkasse am Sand beteiligt sich an dem Projekt und verlost im Vorfeld fünf prall gefüllte Picknickkörbe. Und wer noch den perfekten Wein zum Weißen Dinner benötigt, kann den neuen Harburg Wein im Vorfeld in der Harburg Info erwerben.“

Nach dem Aufbau zwischen 16 und 17 Uhr sorgt das abendliche Programm mit Live-Musik, Wunderkerzen, Seifenblasen, eindrucksvollen weißen Damen auf Stelzen, einer Live-Zeichnerin sowie einer besonderen Lichtershow für eine einzigartige Stimmung.

Öffentliche Toiletten stehen den zur Verfügung. Bei Sommerwetter ist der Eiswagen des Harburg Marketing e.V. vor Ort im Einsatz und es wird im Rahmen des Projektes „Harburg gibt einen aus“ kostenloses Eis verteilt.

Damit das „Weiße Dinner“ auch in den nächsten Jahren stattfinden kann, darf kein Müll zurückbleiben. Daher werden alle Teilnehmenden gebeten, ihre Mitbringsel komplett mit nach Hause zu nehmen und den Platz sauber zu hinterlassen. Zusätzlich werden vom Harburg Marketing kostenfrei Müllbeutel und Taschenaschenbecher zur Verfügung gestellt.