Weißes Dinner: Sonnabend steigt das Jubiläums-Event an der Außenmühle

Harburg – Jubiläum an der Außenmühle: Bereits zum 10. Mal findet das Weiße Dinner im Harburger Stadtpark statt. Am Sonnabend, 26. August, wird sich die Uferpromenade am Außenmühlendamm von 17 bis 23 Uhr in Harburgs längste Picknick-Tafel verwandeln – und das ganz in Weiß und mit Musik und Unterhaltung

Das Team des Harburg Marketing e.V. freut sich schon jetzt auf vielfältige Ideen, den Austausch mit neuen und auch bekannten Gesichtern sowie die unvergesslichen Momente während der Veranstaltung. Das Weiße Dinner ist kostenlos für alle, die Lust und Zeit haben – jeder ist willkommen.

Verschiedene Kulturen, Nationalitäten und Altersgruppen kommen zusammen, um den Abend in Harburg zu genießen. Das Picknick ist weder kommerziell noch politisch, sondern ein Fest, welches die Teilnehmenden zusammenbringt.

Die einzige Bedingung beim Weißen Dinner: weiße Kleidung ist Pflicht, wobei Schuhe notfalls auch andersfarbig sein können. Jeder Teilnehmer bringt einen gefüllten Picknickkorb, Tische mit weißen Tischdecken und Stühlen oder weiße Picknickdecken sowie Besteck und Geschirr mit.

Es wird darum gebeten, auf Einweggeschirr und -besteck zu verzichten. Alles Weitere ist der Kreativität der Gäste überlassen, wie zum Beispiel Kerzenleuchter, Blumen oder weiße Dekoration – alles, was der Stimmung dient, ist gern gesehen. Je kreativer, desto schöner!

Nach dem Aufbau zwischen 15 und 17 Uhr sorgt das abendliche Programm mit Live-Musik, Wunderkerzen und einem Zauberer für eine magische Stimmung. Die öffentliche Toilette steht den Besuchern zur Verfügung. Bei Sommerwetter ist der neue Eiswagen des Harburg Marketing e.V. vor Ort im Einsatz und es wird kostenloses Eis verteilt.

Damit das Weiße Dinner auch in den nächsten Jahren stattfinden kann, darf kein Müll zurückbleiben. Daher werden alle Teilnehmenden gebeten, ihre Mitbringsel komplett mit nach Hause zu nehmen und den Platz sauber zu hinterlassen.

Die Anreise zum Weißen Dinner ist sowohl mit dem PKW als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglich. Wer mit dem PKW anreist, hat die Möglichkeit am Außenmühlendamm oder in den umliegenden Straßen zu parken. Wer die öffentlichen Verkehrsmittel bevorzugt, kann ab dem Harburger Bahnhof die Buslinie 145 in Richtung "Freizeitbad MidSommerland" nehmen und an der Haltestelle "MidSommerland" aussteigen. Vom Harburger Rathaus ist es ebenfalls möglich, die Buslinie 145 in Richtung "Zum Jäger" zu nehmen und an der Haltestelle "Marmstorfer Weg" auszusteigen. cb