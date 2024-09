Featured

Weißes Dinner: Super Stimmung, 500 Besucher und ein Junggesellinnen-Abschied

Harburg – Super Wetter, tolle Stimmung und ein gelungener Junggesellinnen-Abschied: Die 11. Auflage des Weißen Dinners an der Harburger Außenmühle war ein voller Erfolg. Mehrere hundert Besucher genossen am Sonnabend das Dinner ganz in Weiß und die vielen Attraktionen, die das Harburg Marketing organisiert hatte.

Die Organisatoren konnten sich über sehr viele Teilnehmer freuen: 500 Besucher waren nach Schätzung des Harburg-Marketing dabei. Die fantasievoll geschmückten Tische der Teilnehmer reichten vom Bootshaus bis zum Leuchtturm.

Für Sandra aus Appelbüttel bleibt dieser Abend beim Weißen Dinner für immer etwas ganz Besonderes: Ihre 13 besten Freundinnen organisierten einen Junggesellinnen-Abschied für die Braut, die nächstes Wochenende „Ja“sagen wird.

„Ich war gerade bei einer Sport-Veranstaltung, als meine Freundinnen mich überraschten“, sagte die junge Frau. Und die Organisatorinnen hatten wirklich an alles gedacht: Nicht nur eine romantische Picknick-Tafel wurde am See aufgebaut – Sie hatten auch ein weißes Kleid, einen Blumenkranz fürs Haar und die Scherpe mit der Aufschrift „Bride to be" („Zukünftige Braut“) dabei.

Während und nach dem Essen sorgte das abendliche Programm mit Live-Musik mit Akkordeon-Spieler Hein Diekmann, Wunderkerzen, Seifenblasen, Stelzenläuferinnen, Live-Zeichnerin sowie einer besonderen Lichtershow für eine einzigartige Stimmung.