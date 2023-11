Weihnachtsmärchen von „Kinder spielen für Kinder“: Eine Woche voller Samstage

Harburg - Die Theatergruppe „Kinder spielen für Kinder“ wird auch in diesem Jahr wieder in Harburg Stadt und Land ein Weihnachtsmärchen präsentieren. Das Ensemble wird unter anderem in der Burg Seevetal, Dörphus Hörsten und im Kultur Palast Harburg auftreten.

„In diesem Jahr werden wir die Geschichte „Eine Woche voller Samstage“ von Paul Maar präsentiere“, sagt Vereinsvorsitzende Katja Cohrs. Das Stück hat eine Dauer von etwa einer Stunde, ein Spaß für Jung und Alt, geeignet für Kinder ab vier Jahre.

Die Premiere des Stücks findet am Sonnabend, 26. November, im Dörphus Hörsten statt. Weitere Aufführungen gibt es in der Burg Seevetal in Hittfeld und im Kulturpalast Harburg. cb

Alle weiteren Informationen, Termine und Kartenpreise gibt es mit einem Klick hier!