Weihnachtssingen an der Alten Forst: 650 Kinder starten singend in die Ferien

Eißendorf – Wichtelalarm an der Alten Forst: Am heutigen Donnerstag sind Hamburgs Schüler in die Weihnachtsferien gestartet. Traditionell werde die Ferien an der Schule in der Alten Forst mit dem Weihnachtssingen eingeläutet.

650 Kinder – von der Vorschule bis zur vierten Klasse – versammelten sich in der Sporthalle, um gemeinsam zu singen. Ein tolles Bild, denn alle Kinder wurden zuvor mit roten Wichtelmützen ausgestattet. Die Sporthalle platzte aus allen Nähten, denn mit dabei waren auch die Eltern und Großeltern der Schüler.

Auf dem Programm standen acht klassische Weihnachtslieder von "Feliz Navidad" über "O Tannenbaum" bis "Alle Jahre wieder". Jede Klassenstufe hatte ein eigenes Lied einstudiert und einige Lieder wurden mit den Eltern und Lehrern gemeinsam gesungen. Begleitet wurden die Kinder von Schulleiter Andreas Wiedemann und Adrian Troski an den Gitarren und Hendrik Hauschild am Saxofon. Ein weiteres Highlight: Der Auftritt des Lehrerchors mit dem Song "Es schneit!"

An diesem Tag gab es auch einen Abschied: Die langjährige Schulsekretärin Maren Gerken wurde in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Ihr letztes von 20 Weihnachtssingen durfte sie in einem bequemen Sessel in den Reihen der Kinder genießen (Foto unten).

Das Weihnachtssingen wurde zudem von zwei Fernseh-Teams begleitet. Der Bericht auf Sat-1 kommt um 17.30 Uhr im Regional-Programm und RTL-Nord sendet ihn um 18 Uhr.