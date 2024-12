Featured

Weihnachtszauber in Harburg: Highlights der Woche auf dem Weihnachtsmarkt

Harburg - Weihnachtszauber in Harburg: Nach einem wunderbaren Wochenende auf dem Weihnachtsmarkt startet die neue Weihnachtsmarktwoche mit einem abwechslungsreichen Programm für Jung und Alt. Einzigartige Geschenkideen, Kunst-, Handwerk- und Designhütten laden zum Stöbern und Staunen ein. Besonders hervorzuheben ist Astrid Thals „Harburg Praline", inspiriert von Harburgs Historie und dem Binnenhafen.

Familien-Highlights: Die Technische Universität zeigt mit dem „Robowunderland“ spannende Technikwelten für Kinder. Am Nachmittag verzaubert der Schneemann mit seiner winterlichen Präsenz und die rhythmischen Klänge der Bateria sorgen für ausgelassene Stimmung.

Handwerkskunst und Genuss: Ingrid Waldheims hausgemachte Aufstriche und Liköre, Chris Plagges atemberaubende Airbrush-Kunstwerke sowie kunstvolle Glasbläserarbeiten stehen im Mittelpunkt. Für Küchenfreunde gibt es vielseitige Keramikreiben – ein Muss für kreative Köche.

Am Mittwoch gestalten die Kinder der Kita-Rathauspassage zauberhafte Basteleien für die Weihnachtsbäume. Ab 15 Uhr lädt die Katholische Schule Harburg zu einem Adventsprogramm mit Stockbrotbacken ein.

Das Archäologische Museum lädt am Donnerstag ab 16 Uhr zum Basteln von Filzbeuteln und einer Zeitreise in die Geschichte ein.

Freitag ist Nikolaus und natürlich hat der Nikolaus hat die Stiefel der Kinder gefüllt, die am Donnerstag ab 13 Uhr am Kinderkarussell abgegeben wurden (Bitte das Namensschild am Stiefel nicht vergessen).

Die Stiefel können ab 15 Uhr an der Bühne abgeholt werden. Um 16 Uhr öffnet die Weihnachtsbastelwerkstatt für kleine Bastelfans.

Weitere Infos zum Programm finden Sie unter www.harburger-weihnachtsmarkt.de auf Facebook und Instagram.