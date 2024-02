Garten von Ehren: Himmlische Geschenke und Tannenbaumverkauf

Marmstorf - Alle Jahre wieder erstrahlt der Garten von Ehren in festlichem Glanz und lädt zum Bummeln und Stöbern in seine wundervolle Weihnachtswelt ein. Zu entdecken gibt es in der Maldfeldstraße 2, unweit der Autobahnausfahrt Marmstorf, himmlische Dekorationen, Geschenkideen, auch sehr zünftige aus der GRILLEREI, und natürlich die neuesten Trends von den europäischen Weihnachtsmessen.

Handgemachte Produkte von kleinen Manufakturen oder auch bekannten: Herrnhuter Sterne, LED-Lichterketten, Weihnachtsmann- und Tierfiguren, mundgeblasene Glaskugeln aus dem Erzgebirge, bunte Windlichter, kuschelige Decken, Felle, Kissen und viele weitere schöne Dinge zum Fest.

Und das ist ganz neu in diesem Jahr auf der Terrasse: Frisch geschlagene Tannen in allen Größen oder Bäumchen im Kübel: Auf der stimmungsvoll geschmückten Terrasse werden die schönsten Nadelgehölze angeboten. Dazu auch die guten Gaben für den Nikolausstiefel, wie Mandarinen, Äpfel und Nüsse. Der Baumverkauf läuft bis Freitag vor Heiligabend, 23. Dezember.

Dampfender Glühwein oder Punsch, Grillwürstchen, Bratäpfel und knusprig gebackene Waffeln am wärmenden, offenen Feuer machen den Kauf des Weihnachtsbaumes für die ganze Familie zum vorweihnachtlichen Erlebnis. (cb)