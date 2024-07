Featured

Wichtige Arbeit im Bezirk: Das sind Harburgs neue StadtteilEltern

Harburg – Zertifikate für Harburgs neue Stadtteileltern: KAMI e.V. hat dieses Jahr 19 neue StadtteilEltern geschult, die nach den Sommerferien im Rahmen des ehrenamtlichen Engagement Familien aus Harburg-Kern, Heimfeld und Eißendorf begleiten werden. Die feierliche Zertifikatsübergabe fand im Tempowerk statt.

Die StadtteiEltern sind durch ihre sprachlichen und kulturellen Ressourcen in der Lage, Familien niedrigschwellig im Alltag zu begleiten. So übersetzen sie etwa bei Kitaanmeldungen, Schulgespräche oder Kinderarztterminen. Sie begleiten zu Behörden; wie dem Jobcenter oder der Wohngeldstelle und zeigen Familien im Stadtteil weitere Angebote.

Dieses Jahr wurden erfolgreich 19 neue Ehrenamtliche – alles Frauen – in einer dreieinhalbwöchigen Schulung ausgebildet. Die Schulung fand täglich von 9 bis 13 Uhr in der Wohnunterkunft am Schwarzenberg statt.

KAMI e.V. setzt sich mit seiner sozialpädagogischen Arbeit für ein interkulturelles Miteinander ein und stellt sich gegen jegliche Art von Rassismus und Diskriminierung im Bezirk ein. Dazu trägt die Arbeit der StadtteilEltern einen wertvollen Beitrag bei. Für viele Familien sind sie die ersten Ansprechpartner im Stadtteil zu wichtigen Fragen rund um das alltägliche Leben im deutschen System.

Sie verstehen sich als Brücke, um ein gesellschaftliches Miteinander in Harburg zu stärken. Insgesamt wurden zehn Module absolviert. Unter anderem wurde zu den Themen finanzielle Unterstützungen, das Kita – und Schulsystem und Gesundheit von Frauen informiert und referiert. Mit den neuen StadtteilEltern beschäftigt KAMI e.V. 50 Ehrenamtliche im Projekt, welche insgesamt 17 Sprachen aus 11 Ländern abdecken Albanisch, Tigrinya und Arabisch.