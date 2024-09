Featured

Golfturnier: 100 Teilnehmer beim Jubiläums-Event des Wirtschaftsvereins

Harburg – Jubiläum beim Golfturnier der Wirtschaft des Hamburger Südens: Bereits zum zehnten Mal luden der Wirtschaftsverein für den Hamburger Süden gemeinsam mit dem Hauptsponsor, der Hamburger Sparkasse, auf das Green des Golfclubs Green Eagle nach Winsen. Genau 100 Teilnehmer - 84 Turnierspieler und 16 „Schnupperer“ – waren dabei.

Das Turnier wurde auf dem für internationale Profiturniere ausgerichteten Porsche Nord Course mit 18 Loch gespielt. Eine echte Herausforderung für die 21 Teams, die bei bestem Golf-Wetter diese Herausforderung meistern mussten.

Für Uta Rade, langjährige Geschäftsführerin des Wirtschaftsvereins, war das zehnte Turnier als Chef-Organisatorin zugleich ein Abschied: Sie wird Anfang nächsten Jahres in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Im August 2001 begann sie als Leiterin der Geschäftsstelle, 2011 wurde sie zur Geschäftsführerin des Wirtschaftsvereins ernannt.

Beim Wirtschaftsabend im Privathotel Lindtner wird sie offiziell im gebührenden Rahmen verabschiedet. Ihre Nachfolgerin wird ihre Mitarbeiterin Natascha Muthreja.

„Auch in diesem Jahr waren alle Startplätze ausverkauft. Das zeigt, dass Golfen und Netzwerken nach wie vor bei den Teilnehmern gut ankommt“, sagt Uta Rade. Im Anschluss an das Turnier waren das erlesene Barbecue im Club-Restaurant BEAVERS und die Siegerehrung zwei weitere Highlights der Veranstaltung.

Außer wertvollen Preisen für die besten Teams in der Gesamtwertung gab es elf Sonderwertungen. Hier galt es, den Golfball möglichst nah an ein Sonderziel zu platzieren, um einen der wertvollen Preise zu gewinnen. Außerdem wurde ein Feuerlöscher von Maack Feuerschutz verlost.

Große Freude gab es natürlich beim Turnier-Sieger-Team: Henning Bert, Lidl Immobilien Dienstleistung GmbH & Co. KG, Rasmus Witt, Hinsch & Völckers KG (GmbH & Co.), Florian Rohleder, Hamburger Sparkasse AG und Sven Westermann, beechwood.agency GmbH, gewannen den Hauptpreis und freuen sich auf eine Fahrt mit der Dampfbarkasse „Otto Lauffer“ bei der Einlaufparade zum nächsten Hafengeburtstag. Der Hauptpreis wurde von IMENTAS Immobilienpartner GmbH zur Verfügung gestellt.

Auf dem zweiten Platz landete der Flight mit Rainer Kalbe, Hartmann Haustechnik GmbH, Beritt und Pascal Henning, Henning Elektrotechnik GmbH und Sigrun von Loßberg, Oberthür & Partner Rechtsanwälte. Das Team freut sich über Tickets für die Präsidiumsloge des FC. St. Pauli.

Das Team mit Klaus Michael Albrecht, Freizeit Center Albrecht GmbH & Co. KG, Gabriele Eggers, Hamburger Energienetze GmbH, Dirk Feldbinder, Feldbinder Spezialfahrzeugwerke GmbH und Arent Bolte von der Haspa belegte den dritten Platz. Dafür gab es Golfbags mit Zubehör von der Haspa. Arent Bolte behielt seinen Preis nicht, und verloste diesen weiter.

Sieger des Schnupperkurses war Ole Kröger, DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Hamburg Süd. Sein Gewinn: Zwei Trainerstunden im Winsener Golf Club, gesponsert von WIK Wedemann Immobilien Kontor KG (GmbH&Co.).

Rasmus Witt von der Firma Hinsch & Völckers KG (GmbH & Co.), spendet pro Birdie, also wenn ein Spieler einen Schlag besser als die Vorgabe spielt, insgesamt 1.500 Euro an „steps for children für Namibia. Diese Spende wurde von der Firma Heinrich Weseloh Straßen- und Tiefbau GmbH um 200 Euro aufgestockt, so dass insgesamt 1.700 Euro gespendet werden.

Eine gute Nachricht hatten die Turnierleiter Arnold Mergell und Arent Bolte: Auch im nächsten Jahr wird das Golfturnier stattfinden.