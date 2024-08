Featured

Zu viele Schrottautos abgestellt: Bezirksamt muss zum Traunweg ausrücken

Neuland - Der Traunweg zwischen Bahngleisen und der ehemaligen Stadtautobahn, heute B 75, wird gern als illegale Abstellfläche für Schrottautos genutzt. Jetzt sah sich das Bezirksamt gezwungen dort durchzugreifen. Die Zahl der abgemeldeten, dort stehen Fahrzeuge wurde zu viel.

Insgesamt wurden 14 Fahrzeuge festgestellt. In sechs Fällen konnte der Halter gleich ermittelt werden. Acht "Schrottautos" bekamen einen roten Aufkleber, auf dem der Eigentümer aufgefordert wird, das Fahrzeug zu entfernen. Dafür ist ein Monat Zeit. Danach wird das Bezirksamt tätig und lässt die Fahrzeuge abschleppen. Anschließend wird versucht vom letzten bekannten Eigentümer das Geld zurück zu bekommen. Weil die Fahrzeuge in der Regel kein Nummernschild haben, will man dafür die Fahrgestelltnummer nutzen.

Beteiligt war an der Aktion neben dem Bezirksamt auch die stadtreinigung und die Autobahn AG. Der Grund sind die etwa kompliziert geregelten Zuständigkeiten dort. zv