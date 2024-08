Featured

19 neue Azubis bei der Sparkasse Harburg-Buxtehude - so viele wie lange nicht mehr

Harburg - Die Zahl macht die Chefs in der Sparkasse Harburg-Buxtehude vermutlich ein wenig "elektrisch". Gleich 19 junge Männer Frauen haben dort in diesem Jahr ihre Ausbildung begonnen. Das sind so viele, wie lange nicht mehr.

„In diesem Jahr hatten wir erfreulich viele Bewerbungen vorliegen", so Ausbilderin Laura Niebuhr. "Es scheint so, dass unsere verstärkten Bemühungen im Azubi-Recruiting greifen."

Während ihrer zweieinhalb Jahre dauernden Ausbildung zum Bankkaufmann oder zur Bankkauffrau durchlaufen die Nachwuchskräfte verschiedene Stationen ind em Unternehmen. Neben dem Einsatz in mindestens zwei Beratungscentern lernen sie die digitale Beratung kennen und erhalten Einblicke in den Firmenkunden- und den Immobilienbereich. Workshops unter anderem im Vertriebsmanagement und Controlling sollen die Ausbildung abrunden. Wer sich für ein duales Studium entscheiden hat, das sind drei der neuen Auszubildenden, erlangt in vier Jahren den Bachelor of Arts in Business Administration.

Dass man mit einem Prktikum schon mal einen Fuß in der Sparkasse hat, zeigt sich auch in diesem Jahr. Knapp die Hälfte der Auszubildenden hat den Weg über ein Praktikum in die Ausbildung bei dem Geldinstitut gefunden. „Neben den Azubi-Messen sind wir viel an den Schulen in der Region unterwegs, um direkt vor Ort für Praktika oder eine Ausbildung bei der Sparkasse zu werben. Das scheint sich auszuzahlen“, sagt Ausbilderin Niebuhr.

Das man ordentlich etwas tun muss, um geeigneten Nachwuchs zu bekommen, weiß man bei der Sparkasse. Auch dort ist man vom demographischen Wandel betroffen und bemüht sich verstärkt um Nachwuchs.

Dafür gibt es eine gute Perspektive. "Über eine erfolgreiche Ausbildung bieten sich bei uns sehr gute Chancen, die berufliche Karriere dort auch fortzusetzen", sagt Vorstand Andreas Sommer. „Wenn es von beiden Seiten passt, versuchen wir, unsere Azubis zu 100 Prozent zu übernehmen und ihnen einen attraktiven Karriereweg bei unserer Sparkasse zu eröffnen." zv