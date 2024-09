Featured

Beratungscenter Rosengarten der Sparkasse: Volles Haus bei der Wiedereröffnung

Nenndorf - „Volles Haus“ in der Sparkasse Harburg-Buxtehude in Nenndorf – und das an einem Sonnabend. Zahlreiche Besucher waren der Einladung der Sparkasse zur Neueröffnung des modernisierten Beratungscenters Rosengarten gefolgt.

Sechs Monate nach Beginn der Umbauarbeiten freuten sich Peter Wist, stellvertretender Regionalleiter der Sparkasse, und sein Team, über die vielen interessierten Gäste. „Endlich wieder zu Hause“, kommentierte Peter Wist die lang ersehnte Rückkehr.

Kunden der Sparkasse und solche, die es vielleicht werden wollen, „inspizierten“ die neu gestalteten Räumlichkeiten des Beratungscenters in der Bremer Straße. Hell und freundlich, mit viel Wohlfühl-Charakter und moderner Banking-Atmosphäre kommt das Beratungscenter jetzt daher.

Hinzugekommen ist neben einem weiteren Beratungsraum auch eine gemütliche Warte-Lounge, wo die Kunden von ihren Beratern zum vereinbarten Termin abgeholt werden. „Wir haben nun auch in Nenndorf unser Raumkonzept umgesetzt, das schon an anderen Standorten gut angenommen wird“, erklärt Frederik Schröder, Vorstandsmitglied der Sparkasse Harburg-Buxtehude. Er war zur Neueröffnung gekommen, um gemeinsam mit dem Beratungscenter-Team die Besucher willkommen zu heißen.

Dauerbetrieb herrschte auch am Crepes-Stand sowie am Kaffeemobil des Vereins Der Hafen e.V., einer gemeinnützigen Einrichtung für psychisch erkrankte Menschen. Sie versorgten die Erwachsenen mit Leckereien, während die Kinder auf der Hüpfburg tobten oder mit Clownin Karotti bunte Ballontiere bastelten.

Das Beratungscenter Rosengarten ist zu den gewohnten Servicezeiten am Montag-, Dienstag- und Donnerstagvormittag von 9 bis 12 Uhr sowie am Dienstag- und Donnerstagnachmittag auch von 14 bis 18 Uhr für die Kunden da. Finanzberatungen sind nach Terminvereinbarung weiterhin von Montag bis Freitag zwischen 8 Uhr und 20 Uhr möglich.