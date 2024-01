Edeka Corleis: der Supermarkt in Heimfeld wird komplett umgebaut

Promotion - "Es ist Zeit für Neues", sagt Nils Corleis mit Begeisterung. Der Edeka-Markt, der bei den Heimfeldern und über die Grenzen hinaus, für sein freundliches Team und sein gutes Angebot bekannt ist, wird komplett umgebaut.



"Unser Ziel ist es, den Markt moderner und kundenfreundlicher zu gestalten. Insbesondere der Frischebereich mit Obst und Gemüse wird erweitert, um unseren Kunden eine noch größere Auswahl bieten zu können."



Die Umbauarbeiten beginnen am 20. Januar um 15 Uhr, und der Markt wird voraussichtlich am 15. Februar wiedereröffnet. Corleis ist zuversichtlich, dass die Kunden angenehm überrascht sein werden, wenn sie den renovierten Markt betreten. "Wir haben viele tolle Extra-Angebote geplant, um die Neueröffnung zu feiern", verrät er.



Vor dem Umbau können die Kunden noch von Schnäppchenangeboten profitieren. "Ab dem 18. Januar gibt es 20 Prozent Rabatt auf Kühl- und Tiefkühlware, solange der Vorrat reicht." sagt Corleis.



Wer den Umbau mit verfolgen will, der kann das auf dem Instagram-Account von Edeka Corleis tun. "Wir wollen unsere Kunden mitnehmen, ihnen zeigen, wie es voran geht und schon mal ein bisschen Einblick auf das geben, auf das sie sich freuen können", erklärt Nils Corleis.

Wer dabei sein möchte, der muss einfach nur den QR-Code mit dem Handy scannen und dem Markt auf Instagram folgen.