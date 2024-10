Featured

Nach erfolgreicher Testphase: Sparkasse Harburg-Buxtehude führt Videoservice ein

Harburg - Die Sparkasse Harburg-Buxtehude bietet zukünftig einen neuen Videoservice an. In den Beratungscentern Maschen und Stelle wurde das innovative Angebot bereits erfolgreich getestet. Kunden können knapp 40 Stunden pro Woche direkt und persönlich mit einem Berater per Video viele Anliegen rund um ihre Bankgeschäfte klären.

Es ist nicht neu, dass sich Finanzdienstleister digital weiterentwickeln müssen und gleichzeitig vor Ort für ihre Kunden erreichbar bleiben wollen. Dabei gilt es, für mehrere Generationen der vertrauensvolle Anlaufpunkt zu sein und sich der Herausforderung unterschiedlicher Bedürfnisse zu stellen. Und schließlich muss immer wieder auch dem Fachkräftemangel begegnet und die Wirtschaftlichkeit auf den Prüfstand gestellt werden.

Die Sparkasse Harburg-Buxtehude geht neue Wege und setzt zukünftig auf einen Videoservice. Zunächst in den Sparkassen-Beratungscentern in Maschen und Stelle, wo dieser im Rahmen einer neunmonatigen Pilotierungsphase erfolgreich getestet wurde. In den kommenden Jahren soll der Videoservice auch auf weitere Standorte ausgerollt werden. "Wir prüfen genau, wo der Videoservice einen Mehrwert für unsere Kunden und unsere Sparkasse bietet und werden ihn dort zum Einsatz bringen", erklärt Frederik Schröder, Vorstandsmitglied der Sparkasse Harburg-Buxtehude.

Den Videoservice versteht die Sparkasse als ergänzendes Angebot zum bestehenden Schalterservice. "Wir bleiben somit vor Ort für unsere Kunden da und erweitern mit dem neuen Angebot die Servicezeiten deutlich", so Schröder weiter. Rund 40 Stunden pro Woche können Kunden persönlich mit einem Berater per Video viele Anliegen rund um ihre Bankgeschäfte klären.

Der Videoservice der Sparkasse steht den Kunden montags, mittwochs und freitags von 9 bis 16 Uhr zur Verfügung, dienstags und donnerstags sogar bis 18 Uhr. Sechs erfahrene Berater der Sparkasse Harburg-Buxtehude sind für den Videoservice im Einsatz. "Sie können nahezu alles erledigen wie am normalen Schalter", erklärt Stefan Weber, stellvertretender Leiter des Kundenservice-Centers der Sparkasse.

Darunter fielen beispielsweise Kontoeröffnungen, Überweisungen, Änderungen von Daueraufträgen oder auch Terminvereinbarungen mit Beratern der Sparkasse. Da auch die Bedienung des Systems denkbar einfach ist und keinerlei Technikkenntnisse erfordert, ist man optimistisch, dass der Videoservice zukünftig ein fester Bestandteil des Leistungsspektrums im Kundenservice der Sparkasse Harburg-Buxtehude ist.