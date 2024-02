Nenndorf: Sparkasse wird nach Wasserschaden saniert und modernisieret

Nenndorf - Nach einem Wasserschaden muss das as Beratungscenter Rosengarten der Sparkasse Harburg-Buxtehude saniert werden. Dabei bleibt es nicht bei der Behebung des Schadens. Das Geldinstitut nutzt die Situation um die Filiale umzubauen und zu modernisieren.

Die Arbeiten beginnen am 1. März und werden bis zum Sommer dauern. Das Beratungscenter ist in der Zeit geschlossen. Der SB-Bereich hingegen steht weiterhin zur Verfügung. „Unsere Kunden können somit auch während des Umbaus vor Ort noch Geld abheben und am SB-Terminal Kontoauszüge drucken oder Überweisungen tätigen“, sagt Peter Wist, stellvertretender Regionalleiter der Sparkasse.

Die Nenndorfer Mitarbeiter sind während der Umbauphase im Beratungscenter Buchholz in der Poststraße 7 für ihre Kunden da. „Sie erreichen unsere Berater weiter unter den bekannten Telefonnummern und E-Mail-Adressen“, so Wist. dl