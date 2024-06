Neues aus dem NachwuchsCampus

Im Rahmen des NachwuchsCampus-Projektes sollten sich MINT-Fachlehrkräfte und Berufsorientierungslehrkräfte ihrer Bedeutung als Multiplikatoren für zukünftige MINT-Fachkräfte bewusst sein, insbesondere durch ihre Funktion als Schnittstelle zu den Unternehmen.

Am 15. Februar 2024 präsentierte sich der NachwuchsCampus auf der digitalen 6. Landeskonferenz für Berufsorientierungs-Lehrkräfte (kurz BO) an Hamburger Gymnasien in der Unter- und Mittelstufe.

Durch die Präsentation wurden die anwesenden BO-Lehrkräfte, die meist selbst keine MINT-Lehrkräfte sind, ermutigt, in Kooperation mit MINT-Fachlehrkräften Berufsorientierung in den Fachunterricht einzubinden.

Als Gast und Ideengeber war Dr. Johannes Landwehr, Chemielehrer am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium mit in der Konferenz.