Seit 50 Jahren „Rückert rückt an!“

Promotion - Harburg/Wilhelmsburg - Jubiläum bei der Arnold Rückert GmbH: Seit 50 Jahren sorgt der Wilhelmsburger Heizungs- und Sanitärbetrieb für warme Häuser und moderne Bäder in Hamburg und Umgebung. Am 1. September 1974 eröffnete Kundendienstmeister Arnold Rückert seinen Betrieb. Ganz klein fing es an, in einer 3-Zimmerwohnung in Neugraben.

Hinzu kamen schon bald drei angemietete Garagen als Materiallager und ein gebrauchter ‚Hanomag‘ – Transporter mit dem es zu den Kunden ging. Pastor i.R. Uwe Kreller, damals ganz neu in Neu Wulmstorf, erinnert sich: „1974 kam ich als neuer Pastor auf die Pfarrstelle der Luther-Kirchengemeinde in Neu Wulmstorf. Da sagte mein älterer Kollege "Da gibt es einen jungen Mann, der macht sich gerade selbstständig, der arbeitet sehr gut! - den sollten wir nehmen für alle unsere Kirchenheizungen!"

Und Firma Rückert hat dann tatsächlich über viele Jahrzehnte unsere vielen Heizungen bestens betreut. Der Erfolg kam schnell. Dazu trug unter anderem die Eröffnung des Elbtunnels im Januar 1975 bei. „Das war verkehrstechnisch ein Segen für uns alle“, erinnert sich Senior Arnold Rückert, der sich 2006 aus dem Geschäft bei Rückert zurückgezogen hatte.

Schon im ersten Gründungsjahr kam der erste Monteur, Hans Flügge, dazu. 1978 dann der Umzug in neue Geschäftsräume an der Harburger Außenmühle. Inzwischen konnten die Gewerke Sanitär- und Lüftungstechnik komplett bedient werden. Mit viel mehr Büroraum und dazu noch einem großen Lager konnte der aufstrebende Betrieb immer größere Bauvorhaben in Auftrag nehmen und musste 1988 wieder umziehen. Dieses Mal ging es an den heutigen Standort, die Schmidts Breite in Wilhelmsburg, in die eigene Immobilie.

Auch personell tat sich in den vielen Jahren einiges. Andreas Schuhmann, 1987 als Jungmonteur zu Rückert gekommen, wurde als Heizungsbaumeister und Betriebswirt des Handwerks im Jahr 2002 Geschäftsführer. Vier Jahre später, 2006, übernahm Lars Rückert, Diplom- Ingenieur, den Platz seines Vaters in der Geschäftsleitung. Heute gehören 89 Mitarbeiter zum Rückert-Team und die blauen Service-Wagen mit der knallgelben Schrift sieht man in der ganzen Hansestadt und dem Umland auf dem Weg, bei Heizung und Bad zu helfen. Zwar arbeitet man bei Rückert an den größten und prominentesten Bauvorhaben der Stadt mit, eines aber ist sicher: Wenn einer der vielen Privatkunden einen Notfall hat, gilt heute wie vor 50 Jahren das Versprechen der Firma: Rückert rückt an!

Arnold Rückert GmbH

Schmidts Breite 19

21107 Hamburg

+49 (0) 40 751 15 70

+49 (0) 40 753 36 21

mail@rueckertheizung.de

www.rueckertheizung.de