Featured

Sparkasse Harburg-Buxtehude erzielt gutes Ergebnis in schwierigen Zeiten

Harburg - Die Sparkasse Harburg-Buxtehude blickt mit einer um 1,8 Prozent gesteigerten Bílanzsumme von 4,75 Milliarden Euro auf ein erfolgreiches Jahr 2024 zurück. „Trotz einer schwachen Konjunktur und massiver internationaler politischer Unsicherheiten konnten wir erneut eine stabile Basis schaffen, um als wichtigster Finanzdienstleister für die Menschen in der Region auch zukünftig erfolgreich arbeiten zu können“, sagt Vorstandsvorsitzender Andreas Sommer. Die Sparkasse verzeichnet in allen wesentlichen Geschäftsbereichen Zuwächse.



Gut lief es bei den Aktien, Der Wertpapierbestand konnte um fast 100 Millionen Euro auf 1,4 Milliarden Euro gesteigert werden. „Gemeinsam mit unseren Kunden haben wir mehr Geld als jemals zuvor in Wertpapieren angelegt, was die zunehmende Bedeutung dieser Anlageklasse für den privaten Vermögensaufbau zeigt“, so Vorstandsmitglied Frederik Schröder.



Beim Immobilienmarkt sieht die Führungsspitze der Sparkasse „Bewegung“ und „leichte Aufbruchstimmung“. Nach Jahren mit hohen Kreditzinsen und gleichzeitig sinkenden Immobilienpreisen zeichne sich seit Juni 2024 eine leichte Erholung am Immobilienmarkt ab. Die Finanzierungszusagen konnten im vergangenen Jahr um fast 25 Prozent gesteigert werden. So würden viele private Kunden bei der Umsetzung Ihrer Wohnträume unterstützt. Immobilien mit hoher Energieeffizienz sind dabei besonders gefragt. Die die S-Projektgesellschaft der Sparkasse Harburg-Buxtehude plane weitere Baugebiete in Winsen, Kakenstorf und Elstorf. In den Baugebieten Hanstedt-Quarrendorf und Buxtehude-Pippensen stehen noch wenige Grundstücke zum Verkauf.



Das Provisionsergebnis konnte deutlich auf 39,6 Millionen Euro gesteigert werden und erreicht damit wieder annähernd das hohe Niveau von vor zwei Jahren. Der Zinsüberschuss hingegen sank um 1,1 Millionen Euro auf 112 Millionen Euro. Mit Blick auf die kommenden Jahre erwartet Frederik Schröder eine weitere Entwicklung in diese Richtung. Schröder: „Die EZB hat von Juni 2024 bis heute fünf Mal den Leitzins gesenkt und es sieht nicht so aus, dass sie diesen Kurs ändert. Daher ist von einem weiteren Rückgang des Zinsüberschusses auszugehen."



Auch personell hat sich was getan. Carsten Schmuckal ist ins Vorstandsteam aufgerückt. Er kam für Holger Iborg, der ausgeschieden war. Kristina Reymann wurde neue Direktorin für den Bereich Firmenkunden.



Perspektivisch will die Sparkasse Künstliche Intelligenz in Form von Chatbots einsetzen, die rund um die Uhr einfache Fragen beantworten.