Sparkasse Harburg-Buxtehude mit neuem Konzept für private Kunden am Start

Harburg - Die Sparkasse Harburg-Buxtehude hat ihren Privatkundenbereich neu aufgestellt. Grund ist ein verändertes Kundenverhalten. So würden Kunden ihre Bankgeschäfte zunehmend online regeln und ihre Sparkasse mobil erreichen wollen. Gleichzeitig bliebe der Wunsch nach persönlicher Beratung bestehen - gerade wenn es sich um komplexere Themen wie die individuelle Geldanlage, die passende Altersvorsorge oder die richtige Baufinanzierung handelt.

Im Fokus des neuen Konzeptes stehen laut Sparkasse Harburg-Buxtehude die weitere Verbesserung des Beratungsangebots, der Ausbau der digitalen Beratung sowie die schnellere Bearbeitung von Servicethemen. „Wir schaffen mehr Zeit für Beratung und bieten diese auch verstärkt digital an", so Cord Köster, Direktor Regionaler Vertrieb. "Beides wird von unseren Kunden erwartet und gewünscht. Außerdem werden wir noch schneller einen Beratungstermin anbieten können, wenn unsere Kunden ein Anliegen haben."

Seit Anfang Juli steht die Struktur dafür. Der Marktbereich Privatkunden ist zukünftig in die Bereiche Regionaler Vertrieb, Digital Banking und Private Baufinanzierung gegliedert. Der Regionale Vertrieb, mit Cord Köster als zuständigem Direktor an der Spitze, umfasst die derzeit 20 Beratungscenter der Sparkasse Harburg-Buxtehude. Sie werden zukünftig in sieben Regionen eingeteilt. „Unsere Beratungscenter bleiben die Anlaufstelle vor Ort für unsere Kunden, die persönlich beraten werden möchten", so Köster.

Neu ist auch die Teamberatung – und das sowohl vor Ort als auch digital. „Das hat für den Kunden den großen Vorteil, dass er nicht mehr warten muss, wenn sein Berater mal im Urlaub ist oder krankheitsbedingt ausfällt. Vielmehr ist jederzeit ein Ansprechpartner aus dem Beraterteam für ihn da“, sagt Köster. Wer möchte kann aber auch ausschließlich mit seinem persönlichen Berater zusammen kommen.

Eine große Neuerung wurde mit dem Bereich „Digital Banking“ geschaffen. Digital affine Kunden werden zukünftig im neu geschaffenen Beratungscenter Direkt betreut. Ein sechsköpfiges Team von Finanzberatern unter der Leitung von Sophia Aßmann berät die Kunden ausschließlich digital, vorzugsweise per Videoberatung.

„Immer mehr Kunden zeigen sich offen für die Videoberatung. Das Prinzip der Videokonferenz ist mittlerweile jedem vertraut, daher sind wir überzeugt, dass die Akzeptanz weiter steigen wird. Nicht mehr in die Filiale kommen zu müssen und dennoch die Vorzüge einer persönlichen Beratung zu haben, ist insbesondere für junge und berufstätige Kunden attraktiv“, so Aßmann. Dazu passen würde, dass Kunden der Sparkasse nahezu alle Produkte mittlerweile auch digital abschließen können und selbst die Unterschrift nicht mehr handschriftlich erfolgen müsse.

Den Kundenservice hat die Sparkasse Harburg-Buxtehude ebenfalls neu aufgestellt. Dabei geht es um alle Themen rund um den Zahlungsverkehr, insbesondere Online-Banking. 80 Berater greifen den Kunden unter die Arme, wenn es um Fragen zur Einrichtung oder Bedienung beim Zugriff über den Computer oder über die Sparkasse-App auf das eigene Konto geht. "Viele Kunden wissen gar nicht, wie einfach, sicher und komfortabel das Online-Banking der Sparkasse ist", sagt Andreas Hanowski, verantwortlicher Direktor für das Digital Banking. "Wir begleiten unsere Kunden dabei, die Vorzüge kennenzulernen.“ zv