Vorstand der Sparkasse Harburg-Buxtehude ab Januar wieder komplett

Harburg - Frederik Schröder steht in den Startlöchern. Am 2. Januar 2024 tritt der 39-Jährige seinen neuen Posten als Vorstandsmitglied der Sparkasse Harburg-Buxtehude an. An der Seite des Vorstandsvorsitzenden Andreas Sommer wird Schröder für die Vertriebsbereiche der Sparkasse verantwortlich sein. Aktuell ist er Bereichsleiter Firmenkunden bei der Sparkasse Celle-Giffhorn-Wolfsburg.

Damit ist der Vorstand der Sparkasse Harburg-Buxtehude nach einem halben Jahr wieder komplett. Seit dem Wechsel von Sonja Hausmann zur Sparkasse KölnBonn im Juli 2023 hatte der Vorstandsvorsitzende Andreas Sommer die Geschäfte gemeinsam mit seinen Vorstandsvertretern Holger Iborg, Bodo Ihlenburg und Dr. Arne Fischer geführt.

Frederik Schröder blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe bei der Sparkasse Harburg-Buxtehude. „Es ist mittlerweile fast fünf Monate her, dass ich bestellt worden bin. Jetzt ist es praktisch in greifbarer Nähe und ich freue mich riesig darauf, die neuen Kollegen und Kunden persönlich kennenzulernen.“ cb