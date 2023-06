Brunch & Breakfast - Frühstückstipps für Harburg Stadt und Land

Ein fantastischen Blick auf den Neuländer See, der am Morgen noch spiegelglatt vor einem liegt, hat man im Eisvogel. Jeden Sonntag wird dort ein reichhaltiger Brunch geboten. Knusprige Brötchen, eine große Brotauswahl, leckerer Wurstaufschnitt, eine vielfältige Käseauswahl, deftiges Rührei, krosser Speck, Rostbratwürstchen, Müsli, frisches Obst und viele weitere Leckereien versprechen einen gelungenen Start in den Feiertag.