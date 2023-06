Das Kri-Bie Schloß- und Sicherheitscenter in Harburg sucht Mitarbeiter (m/w/d) in Voll- und/oder Teilzeit für den Innen- und Außendienst

Wir, das Kri-Bie Schloß- und Sicherheitscenter in Harburg, suchen zur Erweiterung unseres Teams per sofort Mitarbeiter (m/w/d) in Voll- und/oder Teilzeit für den Innen- und Außendienst.

Quereinsteiger mit technischem Verständnis sind gern willkommen und werden von uns in dem sehr interessanten Tätigkeitsfeld eingearbeitet und geschult.

Interessenten möchten sich per Email unter Oliver.bienk@kribie.de oder nach vorheriger Terminabsprache persönlich in unserem Geschäft mit einer aussagekräftigen, schriftlichen Bewerbung melden.



Schloss- und Sicherheitscenter H.-G. Bienek GmbH, Kri-Bie

Harburger Ring 31

21073 Hamburg

+49 40 774404