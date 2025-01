Featured

216 neue Wohnungen in Eißendorf: Nächste Woche wird der Grundstein gelegt

Eißendorf - Jetzt beginnt der Hochbau auf dem ehemaligen Sportplatz in Eißendorf: In Harburgs größter Baugrube wird am nächsten Montag der Grundstein gelegt. Die SAGA feiert gemeinsam mit Hamburgs Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein die Grundsteinlegung für 216 öffentlich geförderte sowie frei finanzierte Wohnungen in Eißendorf. Im Lichtenauerweg werden vier Mehrfamilienhäuser mit drei bis vier Vollgeschossen errichtet. Zusätzlich entstehen eine Kita mit 120 Plätzen und eine Gewerbeeinheit.

Der Neubau wird mit einer umlaufenden Vollsteinfassade realisiert. Auf dem Flachdach mit extensiver Begrünung werden Photovoltaikanlagen installiert. Die Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen sind bequem über Aufzüge zu erreichen. Alle Wohnungen verfügen über eine Loggia, einen Balkon oder eine Terrasse.

Den künftigen Mietern stehen außerdem 209 Pkw-Stellplätze in der Tiefgarage sowie rund 700 Fahrradstellplätze in der Wohnanlage zur Verfügung. Die Wohnungen werden voraussichtlich ab Januar 2027 bezugsfertig sein.

