Häuser statt Ackerbau: In Meckelfeld soll ein neues Wohngebiet entstehen

Meckelfeld – Noch wird diese Fläche am nördlichen Ortsrand von Meckelfeld an der Rönneburger Straße landwirtschaftlich genutzt. Doch schon bald soll auf diesem Areal ein neues Wohngebiet entstehen.

Zwischen der Brücke über die Bahngleise und Rönneburg sollen kurz vor der Landesgrenze zu Hamburg elf sogenannte „Quadrohäuser“ mit je vier Wohneinheiten und Geschosswohnungen in zwei Mehrfamilienhäusern entstehen. Die Zufahrt erfolgt von der Straße Am Blöcken.

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Seevetal hat die Einleitung des Verfahrens über die Aufstellung des Bebauungsplanes Meckelfeld 42 „Rönneburger Straße/Am Blöcken“ beschlossen. Parallel dazu soll der Flächennutzungsplan entsprechend geändert werden.

Mit der Auslegung der Vorentwürfe wird jetzt die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach dem Baugesetzbuch eingeleitet. Mit der Planung sollen die baurechtlichen Voraussetzungen für die Zulässigkeit von weiteren Wohnnutzungen im Gemeindeteil Meckelfeld begründet werden.

Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Meckelfeld. Es grenzt an die nördliche Bebauung der Straße „Am Blöcken“ an und wird im Osten von der „Rönneburger Straße“ (K 68) begrenzt. Im Westen und im Norden grenzt das Plangebiet an die offene Landschaft. Für eine angemessene Ortsrandgestaltung ist in diese Richtungen eine umfangreiche Eingrünung des Plangebiets vorgesehen.

Die entsprechenden Unterlagen liegen von Montag, 30. Oktober, an im Rathaus der Gemeinde Seevetal aus. Bis zum 30. November 2023 können Interessierte die Pläne einsehen und Stellungnahmen abgeben. Die Unterlagen sind online komfortabel unter www.seevetal.de/meckelfeld-42 abrufbar.

Bei geplanter Einsichtnahme im Rathaus werden Interessierte gebeten, vorab unter 04105 / 55-2389 oder -2230 einen Termin zu vereinbaren. Hier werden auch Auskünfte gegeben. cb