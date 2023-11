Richtfest am Harburger Ring: In der City entstehen 234 Wohnungen und Geschäfte

Harburg – Richtfest am Harburger Ring: Dort, wo über Jahrzehnte vor seinem Abriss 2019 das Harburg-Center vor sich hingammelte, wurde am heutigen Donnerstag im Beisein von rund 100 Gästen feierlich der Richtkranz hochgezogen. BPD Bouwfonds Immobilienentwicklung (BPD) und Greystar haben somit den Rohbau ihres Bauprojektes mit 234 Wohneinheiten fertiggestellt. Rund 60 Millionen Euro werden dort investiert.

Mitten in der Harburger City entstehen insgesamt rund 8.500 Quadratmeter Wohnfläche. Die geplanten Gewerbeeinheiten mit einer Fläche von zusammen rund 2.500 Quadratmetern werden im Erdgeschoss des elfgeschossigen Neubaus entstehen. Die Eröffnung ist für Oktober 2024 geplant.

Der Projekt- und Gebietsentwickler BPD hatte das Gelände des ehemaligen Harburg Center 2017 erworben und 2022 Baurecht hergestellt. Zu dem Zeitpunkt kam -wie berichtet - das Wohnungsunternehmen Greystar ins Spiel, ein weltweiter Anbieter von Mietwohnungen, Apartmenthäusern und Studentenwohnheimen. Greystar hat für das Objekt ein Forward Funding vereinbart und wird den Standort nach Fertigstellung selbst betreiben.

Das weltweit aktive Wohnungsunternehmen baut seit 2013 sein Europageschäft auf und bietet heute Mietwohnungen und Apartments für Familien, junge Berufstätige und Studenten in sieben europäischen Märkten wie Österreich, Frankreich, Deutschland und Irland.

„Dieses Wohnprojekt richtet sich an junge Berufstätige, Paare und Studenten – Zielgruppen mit einem urbanen Lebensstil, die gut miteinander harmonieren, wie wir an unseren anderen europäischen Standorten erleben. In der Gestaltung haben wir typische Elemente der Hamburger Architektur übernommen. Zuletzt haben wir in Amsterdam, Rotterdam, Frankfurt und Wien urbane Wohnkonzepte in dieser Größenordnung entwickelt und in Betrieb genommen“, sagt Mark Kuijpers, Senior Managing Director, Greystar.

Und Tobias Stüber, Prokurist und Leiter Investorenverkauf von BPD, fügt hinzu: „Mit dem Verkauf an Greystar erreicht die Projektentwicklung in Harburg den nächsten Meilenstein. Dieses Bauprojekt auf dem Areal des ehemaligen Harburg-Centers ist eine zukunftsfähige innerstädtische Projektentwicklung, die sich durch ihre zentrale Lage und die künftige, attraktiv gemischte Nutzungsform auszeichnet. Wir freuen uns, das zuletzt brach liegende Gelände wieder zum Leben erwecken zu können.“

Zu den Markenzeichen von Greystar Deutschland gehören möblierte Wohnungen mit hohem Designstandard, Gemeinschaftsräume für alle Bewohner und ein Team vor Ort. In anderen Märkten wie Österreich, den Niederlanden und Großbritannien sind auch Studenten-wohnungen Teil des Angebots. Greystar Central Europe mit seinen Aktivitäten in den Niederlanden, Deutschland und Österreich bildet eine eigene Einheit innerhalb der internationalen Organisation.

Die Architekten von Schenk Fleischhaker Architekten planen für das Canvas Living Hamburg 203 vollmöblierte Mikroapartments und 31 Mietwohnungen in einem eleganten Neubau, der Gestaltungselemente der Hamburger Speicherstadtarchitektur aufnimmt. Die Tradition setzt sich auch im Inneren fort, entwickelt vom Hamburger Designbüro JOI-Design, mit Backsteinwänden, Fischgrätparkett, grün und rot glasierten Fliesen.

Zusätzlich zu den einzelnen Wohnungen wird das Gebäude eine Reihe von Angeboten aufweisen, darunter eine Bewohnerlounge, Co-Working-Spaces, ein Fitnessstudio, eine Waschküche und Paketboxen, zwei Innenhöfe auf dem Dach, Fahrradabstellplätze und kostenloses WLAN für alle Bewohner. Im Oktober 2022 wurde in Frankfurt der erste Canvas-Living-Standort eröffnet.