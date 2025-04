Featured

Sitzstufen und Liegebänke: Fläche am südlichen Kanalplatz wird aufgewertet

Harburg – Früher waren hier einige der letzten „wilden Parkplätze“ im Binnenhafen – doch das ist vorbei: Bis zum nächsten Jahr soll auf der Fläche südlich vom Kanalplatz – direkt unterhalb vom Brückenwärterhäuschen - ein weiterer schöner Platz direkt am Wasser entstehen.

Damit ist es neben der Promenade am Östlichen Bahnhofskanal das zweite Verschönerungs-Projekt im Binnenhafen, das in diesem Jahr in Angriff genommen wird.

„Nachdem im Rahmen des Radroutenausbaus eine Regenwasserbehandlungsanlage gesetzt wurde, soll nun die Platzfläche am Kanalplatz neugestaltet werden. Die Umbauarbeiten starten am Mittwoch, 16. April, und werden voraussichtlich Ende Dezember 2025 abgeschlossen“, teilte das Bezirksamt Donnerstag mit.

Neben der Herstellung einer Parkfläche mit 12 – kostenpflichtigen – Stellplätzen, darunter zwei Taxiständen, wird durch Sitzmöglichkeiten und Baumpflanzungen die Aufenthaltsqualität der am Wasser gelegenen Fläche verbessert.

Ein Highlight wird eine 58 Meter lange Sitzstufenanlage mit Holzauflagen an der Straße Kanalplatz. Dadurch soll der Höhenunterschied der Böschung abgefangen werden. An der sanierten Kaimauer wird ein neuer Platz mit Sitzbänken und Liegebänken mit Blick auf das Wasser entstehen. Eingefasst wird der Platz durch barrierefreie Gehwege und Baumneupflanzungen im westlichen Bereich. Hier ist auch eine StadtRAD-Station geplant.

Die Platzfläche ist während der Bauzeit gesperrt, es besteht ein Halteverbot. Die Durchführung der Bauarbeiten erfolgt ohne Einschränkungen der Straße Kanalplatz. Auch die Geh- und Radwege an der Straße Kanalplatz sind uneingeschränkt nutzbar.