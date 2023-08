Finale beim Art Cornern am Kulturkiosk: Sonntag ist Familientag

Harburg – Einen Monat lang hat wurde der Kulturkiosk im Binnenhafen an den Sonntagen zu Plattform für Kunst und Begegnung: Unter dem Motto "Art Cornern" haben die Veranstalter Resi und Patrick Kunstschaffende aus der Region eingeladen, um an vier aufeinanderfolgen Sonntagen mit Freunden, Fans und Familie an dieser besonderen Aktion teilzunehmen.

Jetzt steht der Finalsonntag an: Für den letzten Sonntag der Reihe „Art Cornern“ am KulturKiosk Blohmstraße hat sich die Künstlerin Manon-Thérèse Hartmann etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Das Finale steht unter dem Motto „Familientag“.

Die Künstlerin stammt aus einer äußerst kreativen Familie und am kommenden Sonntag, 20. August, von 16 bis 20 Uhr werden drei Generationen zum ersten Mal gemeinsam ausstellen und auftreten.

Da ist zum einen Resis Tochter, Mia Philine Hartmann, die Holzschnitte ausstellen wird, dann ist Resis Mutter, Heidrun Hartmann, mit Zeichnungen (Urlaubsimpressionen) dabei, die Tante, Ulrike-Kirsten Harms ist mit abstrakter Malerei vertreten und zu guter Letzt wird der Papa, Bernd Hartmann als Mitglied des Shantychors „De Windjammers“ als „Hamburger Hummel“ Shantys zum Besten geben.

Und natürlich wird auch Manon-Thérèse Hartmann alias „resis art“ mit tierischer Kunst und Smuf’s World, einer Fotostrecke, mit an Bord sein. cb