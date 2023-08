Psalms and Spirituals: Gospelkombinat Nordost gibt Konzert in der Pauluskirche

Heimfeld – Gospel-Fans sollten sich diesen Termin nicht entgehen lassen: Am Freitag, 18. August, findet in der St. Pauluskirche Heimfeld, Alter Postweg 46 in Heimfeld, ein Gospelkonzert statt. Zu Gast ist der Gospelchor "Gospelkombinat Nordost" aus Greifswald, die Leitung hat Nicole Chibici-Revneanu. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Die Stücke des Programms „Psalms and Spirituals" kommen aus zwei ganz unterschiedlichen Traditionen: auf der einen Seite die Psalmentradition des alten Israels, die verschiedenste Lebenslagen und Gedanken vor Gott hält, und auf der anderen Seite die nordamerikanischen Spirituals, in denen verschleppte und versklavte Menschen auf ihre ganz eigene Weise von der Bibel und der Hoffnung des Glaubens gesungen haben.